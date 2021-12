Criança de 9 anos é baleada na Fazenda Grande do Retiro

A Polícia Civil investiga três tentativas de homicídio registradas neste domingo, 4, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Os casos constam no boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Por volta das 17h50, um homem, de 27 anos,identificado como Ruan Ramires da Silva Dacio, e uma criança, de 9 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo na rua Vila Natal, nas imediações de uma agência bancária.

Na madrugada, um homem, de 32 anos, identificado como Jadilson Pinheiro Santana, também foi baleado no bairro. Os dois homens e a criança foram socorridos e levados para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

