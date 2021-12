Criança de 4 anos é socorrida de helicóptero em Itaparica após traumatismo craniano

Uma criança de quatro anos foi transferida de helicóptero da cidade de Itaparica até Salvador após sofrer um traumatismo cranioencefálico e afundamento de crânio ao cair de uma pilastra e foi socorrida de helicóptero. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 5, dentro da casa que a criança morava.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vítima estava no Hospital Geral de Itaparica e foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. O transporte foi realizado em um helicóptero Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar (PM).

O helicóptero Guardião 02 decolou para a Ilha de Itaparica, após acionamento da unidade de saúde daquele município. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, que estava inconsciente, foi estabilizada e colocada na aeronave militar.

Em cerca de 15 minutos a guarnição do Graer cruzou a Baía de Todos os Santos e entregou o paciente para equipes do Hospital do Subúrbio.

