Criança de 2 anos desaparece na Feira de Itapuã

Marcos Viníncius de Carvalho dos Santos, de 2 anos, desapareceu na manhã desta sexta-feira, 14, na Feira de Itapuã, em Salvador. A avô da criança, Anira Pinheiro, postou uma mensagem no Facebook com a foto de Marcos, que tem intolerância à lactose e é diabético.

Marcos estava com o padrinho, Rafael Pinheiro. Ele se virou para comprar frutas e, quando olhou em volta, Marcos tinha sumido. Segundo Anira, falaram que um carro preto levou o garoto. Rafael e a mãe da criança registraram o ocorrido no setor de desaparecidos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A família disponibilizou os telefones (71) 3249-5231, (71) 8775-2335, (71) 9915-8108 e (71) 3285-2737 para informações sobre a criança.







Queridos amigos, meu netinho acabou de desaparecer na Feira da Itapuã. Quem ver ele por favor entre em contato. Ele tem alergia alimentar não pode comer glúten, lactose e açúcar. Agradeço a ajuda. Compartilhem Posted by Anira Pinheiro on Sexta, 14 de agosto de 2015

