Criança de 1 ano morre após companheira da mãe atear fogo em colchão

Uma criança de 1 ano morreu em um incêndio no bairro de Periperi, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 26, após uma briga entre a mãe do bebê e a companheira dela. O crime aconteceu na rua da Prefeitura, em frente à Igreja Missionária Pentecostal, por volta das 19h.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a companheira da mãe da criança, identificada como Ana Cristina Menezes Lima, 47 anos, teria sido a responsável por ter ateado fogo no colchão onde estava Gabriel Santos do Rosário Bonfim. As chamas se alastraram pela casa e a criança morreu no local.

No momento da ação, Maraísa dos Santos Rosário, 31 anos, mãe da criança, não estava em casa.

A suspeita do crime tentou fugir após a ação, mas foi impedida por vizinhos que tentaram linchar a mulher. Uma viatura da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local e impediu as agressões.

Ela foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio devido aos ferimentos. Após o atendimento médico, a mulher foi levada para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o caso.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e conseguiu apagar as chamas.

A mulher vai ser apresentada nesta sexta, 27, às 11h, no auditório da Polícia Civil, na Pituba, pela delegada Pilly Dantas, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (3ª/BTS).

adblock ativo