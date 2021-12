Criança dá entrada em hospital com suspeita de ter ingerido cocaína

Uma criança deu entrada no Hospital Roberto Santos, na madrugada de domingo, 14, com suspeita de ter ingerido cocaína quando brincava na área de convivência do prédio em que mora, no bairro de Pituaçu.

Em nota, a unidade de saúde informou que a criança recebeu os primeiros socorros, mas não passou por exames comprobatórios nem recebeu tratamento, porque o pai deixou o local antes do atendimento.

"Uma criança deu entrada, na madrugada de domingo, com suspeita de ter ingerido cocaína, de acordo com relato do pai. No entanto, não foram feitos exames comprobatórios nem iniciado tratamento especifico, uma vez que o pai evadiu-se com a criança", diz o comunicado.

Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

