Criança com doença rara supera barreiras e evidencia talento

Com apenas 6 anos, a pequena Luísa Hage Vieira já é cantora, dançarina e pintora. O talento multifacetado da garota já rendeu participações em exposições de pinturas no Teatro Módulo, no Espaço Xisto Bahia e no Festival Aquarela Kids no Isba, onde ela fez apresentação de dança.

Nesta semana, a avó que cria Luísa, a dona de casa Antônia Ivanete Vieira Bezerra, 45 anos, decidiu compartilhar com o Portal A TARDE uma mostra do talento da neta dançando balé (veja abaixo).

"Vi no Instagram a campanha que o Jornal A TARDE estava publicando vídeos de crianças em homenagem ao Dia das Crianças e decidi enviar. Achei ótima essa ação", explica Antônia. A atitude da avó foi uma das formas de presentear a garota.

Luísa é portadora da síndrome de artrogripose multípla congênita, uma doença rara que enrijece as articulações, mas isso não é capaz de paralisar os sonhos que a menina alimenta para o futuro. Além de manter suas habilidades artísticas, ela já sabe o que quer ser quando crescer: psicóloga. "Decidi isso porque gosto de médicos", garante.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Out 12, 2016 às 8:52 PDT

Os pais de Luísa são separados, e, segundo dona Antônia, ela decidiu criar a menina porque a mãe "é muito jovem". A dona de casa mora com ela e com o filho, pai de Luísa, que está desempregado. Eles são moradores do bairro de Boa Vista do São Caetano, em Salvador.

Além da dificuldade financeira, Antônia diz que outros problemas atrapalham no dia a dia. "Luísa é cadeirante e a cidade não tem acessibilidade, porém, ainda assim, eu procuro inserir ela em atividades de teatro, shows... Acho importante que a inclusão ultrapasse a diferença".

A pintura é um dos talentos da pequena Luísa (Foto: Divulgação | Antônia Ivanete)

Antônia, avó de Luísa, está sempre ao lado da menina (Foto: Arquivo pessoal)

