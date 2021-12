Criança baleada na cabeça segue internada em estado grave

O estado de saúde da menina de 3 anos baleada na cabeça na noite da quarta-feira, 22, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador, é considerado grave. Até a noite desta quinta-feira, 23, ela seguia internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Subúrbio (HS) respirando com a ajuda de aparelhos.

Segundo registro da Central de Comunicação das Polícias (Centel), a garotinha foi atingida por uma bala perdida na Rua Nossa Senhora do Pilar - na localidade conhecida como Ladeira do final de linha -, durante uma troca de tiros entre traficantes rivais, por volta das 9h25. Ela tinha acabado de sair da igreja com a mãe e seguia para casa, na Rua São José, na Travessa Bem-te-vi.

Nesta quinta, à tarde, a reportagem de A TARDE procurou a 4ª DT (São Caetano) e a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), mas não conseguiu contato com os delegados titulares das duas unidades.

