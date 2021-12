Criança abandonada por suspeitos de assalto é localizada pela PM

Uma criança, de 2 anos, foi encontrada pela PM na noite desta quinta-feira, 2, no bairro de São Gonçalo do Retiro, após ser abandonada por um grupo suspeito de ter roubado o carro da mãe da criança, no bairro de Doron.

As buscas começaram após os policiais receberem informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). “Depois do resgate da criança fizemos o procedimento padrão de registro de ocorrência, que terminou com o acionamento dos responsáveis e a devolução da menina", contou o comandante da Gêmeos, major Gabriel Silva Neto.

O rapto e abandono da criança será investigado pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Os suspeitos ainda não foram localizados.

