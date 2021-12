Cresce número de clientes na Feira de Fogos antes do feriado

A Feira de Fogos, localizada na Avenida Paralela - no sentido do terminal rodoviário -, teve movimento intenso nesta sexta-feira, 21, na véspera do feriadão de São João. A fila de veículos era extensa e muitos compradores lotavam as bancadas.

A feira, que normalmente começa a funcionar a partir de 1º/6, só obteve autorização da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) para iniciar as vendas na quarta, 20.

O delegado da CFPC, Arthur Galas, comentou a fiscalização na venda de fogos. "Buscamos inibir a venda de produtos irregulares, em local inapropriado, evitando que vidas sejam colocadas em risco", afirmou.

Os valores dos produtos variam de R$ 1, a unidade do traque de massa, até R$ 2 mil, cobrado pelo Calypso (show pirotécnico que dura cinco minutos e produz mais de 500 efeitos diferentes). A Feira de Fogos fica montada até 3 de julho, das 8h às 22h.

Fogueiras - Apesar da proximidade do dia em que se festeja São João, 24/6, as vendas das fogueiras - símbolo maior da festividade - ainda estão em baixa.

O vendedor de fogueiras de prenome Robert, que fica instalado próximo ao aeroporto, queixou-se de que, em relação ao ano anterior, as vendas estavam fracas. "Ainda não vendemos nenhuma", conta.

As fogueiras são tradicionalmente comercializadas na região que vai da Avenida Paralela até o acesso ao Salvador Norte Shopping. Quem pretende montar a própria fogueira, antes de derrubar alguma árvore, deve ficar atento às normas dos órgãos ambientais.

Um nota divulgada no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa acerca da utilização de madeiras adequadas para fogueiras.

"Na confecção de fogueiras só podem ser utilizadas madeiras inservíveis, refugos ou espécies exóticas, oriundas de florestas plantadas, como o eucalipto. Jamais madeira nativa, espécies de biomas protegidos pela legislação, como a mata atlântica", esclarece o texto.

