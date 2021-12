Cresce mercado de aplicativos em Salvador

A Associação Baiana de Startups (Abas) destaca o avanço, ainda que gradual, do desenvolvimento de aplicativos por empreendedores da capital baiana. Para o presidente da entidade, a cidade está engatinhando com bons resultados no mercado de apps, desempenho que ele atribui ao esforço da criação de bons projetos.

“Hoje existem mais pessoas comprometidas. Estão começando a entender que colaboração e cooperação são as palavras-chave desse novo mercado e nova economia”, diz o presidente da entidade, Eduardo Lobo. Segundo ele, a criação de soluções em aplicativos é tendência para as startups de Salvador.

Balanço produzido pelo site do app Annie revela que o quarto trimestre de 2017 teve recorde de downloads de aplicativos: 27 bilhões. No Brasil, dados de 2016 da Fundação Getúlio Vargas mostram que o mercado de aplicativos é um dos mais interessantes aos olhos de empreendedores iniciantes. Tendo em vista que no país são mais de 160 milhões de smartphones ativos.

Os resultados não são à toa. Afinal, quem não gosta de resolver problemas de forma prática? Os aplicativos são grandes aliados para ganhar tempo no corre-corre do dia a dia e, por isso, têm dominado os mercados.

A capital baiana tem bons exemplos: apostando nessa tecnologia, que já deixou de ser apenas um investimento opcional e se tornou uma necessidade nos negócios, o aplicativo MyCond, especializado em gestão condominial, vem se consolidando no estado. Com mais de 15 mil downloads, a desenvolvedora baiana e profissional de TI Ana Rita Oliveira explica que a atualização é a chave de tudo. Ela compara um aplicativo a um produto perecível e afirma que ele tem prazo de validade. “Na área de TI, tudo ocorre muito rápido e a cada nova tecnologia lançada, produtos e serviços simplesmente desaparecem, se tornam obsoletos”, deixa a dica.

Apoio físico

Mas se a atualização é indispensável, ter diferencial nos produtos ofertados também é um grande ponto positivo. O MyCond, além de atender virtualmente, dá apoio físico, é o que conta Ana Rita. “Para atender a um condomínio de grande porte, precisamos ter o suporte adequado, treinamento, material de divulgação e capacidade de customizar o produto para atender às especificidades de cada prédio”.

Outro bom exemplo na Bahia é o QRPoint, aplicativo que chega para modernizar uma rotina bem antiga das empresas, que é registrar o ponto. Ele transforma o processo em algo simples, além de oferecer informações para relatórios úteis para a gestão da empresa.

Para um dos criadores do app, Rodolfo Kobus, a ideia deu certo porque realmente resolve o problema do mercado. “Poucas barreiras de entrada, baixo custo, simplicidade e agrega valor aos negócios do cliente”, diz.

