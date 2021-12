Cresce fluxo de pessoas que partem de Salvador

Na véspera do último dia do ano, a expectativa é de aumento do movimento nos terminais rodoviário e marítimo, além do fluxo nas estradas estaduais e federais.

Na tarde desta terça-feira, 29, a espera no Terminal Marítimo de São Joaquim para veículos era de três horas. A fila seguia até o final de linha na avenida Jequitaia. O acesso de pedestres estava com embarque imediato.

Para evitar transtorno, o motorista Saulo Pedreira, 34 anos, irá voltar depois do período de festa. "Hoje tive sorte, não esperando muito, mas não vou arriscar na volta. Devo ficar lá até o dia 4".

Até o próximo dia 4, seis embarcações devem operar no sistema ferryboat pela Internacional Marítima. As viagens têm intervalo de meia hora e o sistema irá funcionar por 24 horas entre esta quarta, 30, e quinta, 31, saindo do Terminal de São Joaquim. Do último dia 23 até o próximo dia 4, a estimativa é de 540 mil passageiros e 83 mil veículos nos dois sentidos.

Até o final da tarde desta terça, o fluxo de passageiros na rodoviária também estava tranquilo. Segundo o coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba), Abdul Ramid, devem passar pelo local cerca de 100 mil pessoas do dia 26 até quinta.

Demanda

Foram disponibilizados 300 horários extras, além dos 540 oficiais. Entre os destinos mais procurados estão Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Chapada Diamantina, Vitória da Conquista, Barreiras, além de municípios da região metropolitana e do Recôncavo baiano.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) recomenda cuidado em determinados trechos por conta da incidência de engarrafamentos que devem ficar mais intensos nesta quarta. São eles: BA-099/ Estrada do Coco (Bom Despacho-Nazaré das Farinhas); BR-367 (Porto Seguro-Santa Cruz de Cabrália); BA-001 (Porto Seguro-Vale Verde-Trancoso-Caraíva); BR-415 (Olivença-Itabuna-Ilhéus); BA-142 (Anagé-Tanhaçu-Ituaçu); BA-262 (Ibicuí-Vitória da Conquista-Anagé-Brumado-Uruçuca); BA-263 (Vitória da Conquista-Itambé); BA-172 (Ibotirama-Santa Maria da Vitória); BA-459 (Cerradão-Barreiras).

Com a previsão de 45 mil veículos por dia na Estrada do Coco (BA-099) até o dia 2 de janeiro de 2016, a Concessionária Litoral Norte (CLN) recomenda que o tráfego pela via seja evitado nos horários de maior fluxo: das 9h ao meio-dia (Salvador-litoral norte) e das 15h às 18h (no retorno para a capital). Informações sobre as condições da via e a movimentação são obtidas pelo telefone: 0800 071 3233 ou pelo site www.clnorte.com.br.

