Cresce em 25% o número de assalto a ônibus em Salvador

A polícia registrou um crescimento de cerca de 25% no número de assaltos a ônibus este ano em Salvador em comparação ao mesmo período de 2016. Entre janeiro e esta terça, 18, foram instaurados 246 inquéritos sobre esse tipo de crime, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estadoa da Bahia (SSP-BA). No mesmo período do ano passado, foram 196 ocorrências.

Diante do crescimento neste tipo de delito, as polícias Civil e Militar intensificaram a repressão a roubo em coletivos, o que resultou também em um aumento de 14% no total de presos em flagrante. Em números absolutos, foram realizadas 32 prisões a mais do que em 2016.

Um dos detidos foi Lucas Mateus dos Santos Costa, 20 anos, que é suspeito de envolvimento na morte do pintor Djalma Paixão Ferreira durante assalto a ônibus na avenida Paralela. O crime aconteceu em maio deste ano e Lucas foi preso em flagrante nesta segunda, 17, quando assaltava uma Topic que fazia transporte alternativo.

Em maio, outro suspeito de assalto também foi detido após ser baleado por um passageiro que reagiu ao crime. Leandro Lima Freitas, 23 anos, já tinha sido detido sete vezes, sendo cinco por esse tipo de crime.

O coordenador do Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc), delegado José Nélis, e o major Gabriel Neto, comandante da Operação Gêmeos, unidade da Polícia Militar responsável pela repressão ostensiva aos roubos em ônibus, dizem que uma das principais dificuldades no combate a este crime é a reincidência.

“Geralmente, o assaltante de ônibus comete vários crimes num só dia”, declarou o delegado. “Ao deixar a prisão, a maioria volta imediatamente a cometer o mesmo delito”, argumentou o major.

adblock ativo