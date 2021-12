Cresce a procura por passagens para sair da capital no Carnaval

Enquanto alguns soteropolitanos preparam-se para curtir o Carnaval, outros se organizam para fugir da folia. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que, de 20 a 28 de fevereiro, 120 mil pessoas irão embarcar na rodoviária de Salvador com destino a outras cidades.

A Operação Carnaval conta com a disponibilização de 350 horários extras, além dos 540 regulares. Para evitar filas na hora de viajar, o coordenador do polo de Salvador, Abd-ul Novais, indica a compra antecipada das passagens.

“Na maior parte dos casos, dá para comprar online nos sites das empresas de ônibus. Já na hora de viajar, aconselhamos que o passageiro compareça ao terminal com 20 minutos de antecedência do horário da passagem”, disse.

Novais ressaltou que, para o passageiro viajar, é obrigatório portar documento de identificação com foto. Crianças com até 5 anos, desde que não ocupem assentos, não pagam passagem. A idade mínima para poder viajar desacompanhado é 12 anos. De acordo com o coordenador, em caso de dúvidas, reclamações ou sugestão, o posto da Agerba situado na rodoviária funciona 24 horas por dia.

Conforme a Agerba, as cidades mais procuradas pelos soteropolitanos durante o período são as do Recôncavo baiano e as situadas ao longo da BA-099, Estrada do Coco e Linha Verde. Há demanda, ainda, para o sul da Bahia, em locais como Itacaré e Ilhéus, e Vitória da Conquista, no sudoeste.

Ferryboat

A demanda também é crescente para o sistema ferryboat. Por meio de nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que sobraram poucas vagas para o período de Carnaval na modalidade de compra com hora marcada.

As passagens remanescentes podem ser adquiridas no site portalsits.internacionaltravessias.com.br por meio de cartão de crédito e débito.

Além das 9.600 vagas regulares, a ITS disponibilizou 900 vagas extras para as madrugadas dos dias 23, 24, 25, 28 e 1º. A assessoria informou que a programação completa da Operação Carnaval do sistema será divulgada nos próximos dias.

Para o assistente administrativo Washington Brune, a paciência é essencial na hora de viajar no Carnaval. Este ano, ele vai para Barra Grande e garante não se importar com a espera. “Não comprei hora marcada, mas tenho paciência. A parte ruim é segurar a bagagem pesada durante a espera”, afirmou.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo