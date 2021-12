Cresce a procura por bolões a 15 dias da final do Mundial

A partida Brasil x Chile, que acontece hoje, às 13h, dá início à temporada de jogos das oitavas de final da Copa. Com a proximidade do término do campeonato, cresce a procura por apostas.



Em algumas casas lotéricas de Salvador, os bolões de aposta do Mundial fazem tanto sucesso quanto os jogos da loteria federal.



Em um estabelecimento do Centro, há, pelo menos, sete bolões circulando entre clientes, cada um com cerca de 50 participantes.



As apostas têm valores que variam de R$ 2 a R$ 30 e podem ser realizadas jogo a jogo. O resultado sai após a partida.



Podem ser feitas também por pontos acumulados: quem acerta o maior número de placares no decorrer do campeonato leva o prêmio.



Mais do que uma forma de faturar uma grana, os bolões se tornaram uma maneira de reunir amigos, colegas de trabalho e familiares em uma grande brincadeira.



O analista contábil Fernando Menezes foi o responsável por criar o bolão da empresa onde trabalha. O valor da aposta é R$ 5, mas, segundo Fernando, a "resenha" em torno das apostas é impagável.



"Estão participando 39 pessoas, o que corresponde mais ou menos a 80% dos funcionários da empresa. Então, o bolão é o assunto entre os colegas durante toda a semana", contou.



Como não assistem aos jogos juntos, os participantes criaram um grupo no WhatsApp para comentar os resultados e 'zoar' um ou outro colega que cantava vitória antes do final da partida. "Sentiremos falta do bolão quando a Copa acabar", disse.



Apostador profissional



Há oito anos, o engenheiro Ricardo Sanctis cria bolões com colegas de trabalho. A brincadeira faz tanto sucesso que reúne também ex-funcionários, familiares e até pessoas de outro estado.



Para participar, não há distinção: pode apostar homem, mulher e até quem não entende nada de futebol.



Segundo Ricardo, as mulheres, embora conheçam pouco das regras do esporte, sempre surpreendem nos resultados.



"No último bolão, uma mulher foi a vencedora, com 42 pontos. Elas chutam os resultados e acabam acertando mais que alguns homens, que ficam analisando com cautela as partidas", brincou.



Esta é a terceira Copa que o engenheiro promove o jogo e, ao que tudo indica, a premiação será a maior de todos os campeonatos.



"Temos, ao todo, 100 participantes. A aposta custa R$ 25. Ao final, além de se divertir, o ganhador vai poder exibir uma boa quantia em dinheiro", afirmou.

adblock ativo