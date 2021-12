Credenciamento para vagas especiais é prorrogado até o final do ano

O credenciamento para estacionamento em vagas especiais estão sendo realizados no posto da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), localizado na Ferreira Costa da avenida Paralela, até o final do ano. No local são emitidas e entregues credenciais para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

Os atendimentos acontecem aos sábados, das 8h às 19h, e domingos, das 8h30 às 16h. No total, já foram emitidas 597 credenciais especiais.

Os documentos necessários para os idosos são: RG, CPF e comprovante de residência. Já as pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida devem apresentar além dos documentos anteriores, o atestado médico. As gestantes ou lactantes deverão levar RG, CPF, comprovante de residência, atestado médico e a Certidão de Nascimento da criança.

