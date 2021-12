Credenciamento para ambulantes tem princípio de tumulto

O primeiro dia de credenciamento dos ambulantes que desejam trabalhar nos oito dias do Réveillon de Salvador teve princípios de tumulto na manhã desta sexta-feira, 19.

Os vendedores reclamaram da demora no atendimento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em realizar o cadastro e da longa fila formada na porta da sede do órgão, que fica na rua 28 de Setembro, s/n, na Baixa dos Sapateiros.

O prazo para os ambulantes obterem a licença vai até a próxima terça, 23, com horário de atendimento de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para se credenciar, é necessário comparecer com RG, CPF e comprovante de residência. Para quem deseja comercializar alimentos, será preciso apresentar um atestado de saúde.

Serão credenciados os ambulantes que atuem com carrinhos de pipoca, sorvete, água de coco, baianas com tabuleiros de acarajé e mingau, trabalhadores com isopor móvel (38 litros) e fixo (até 170 litros), além de veículos e trailers que comercializem alimentos.

Também serão autorizados vendedores de barracas de chapa, como bancas de revistas, por exemplo. Neste caso, será concedida uma licença especial para comercialização de outros produtos. Para cada atividade desenvolvida será cobrada uma taxa de licenciamento. [veja abaixo]

