Credenciamento de mototaxistas termina este mês

Os mototaxistas interessados em realizar o credenciamento para trabalhar em Salvador têm até o dia 31 de outubro para entregar a documentação exigida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). A apresentação deve ser feita na Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais de mil credenciamentos já foram realizados.

Os documentos exigidos podem ser conferidos através de edital no site da secretaria. Os interessados deverão seguir as regras do decreto municipal 28.278, de 22 de fevereiro, onde estabelece que, para transportar passageiros, o motorista precisa estar habilitado na categoria A, no mínimo, há dois anos.

Ainda segundo o decreto, a motocicleta deverá ter, no máximo, cinco anos de uso, ter no máximo de 250 cilindradas, ser da cor amarela e estar em nome do mototaxista. O profissional deverá ter curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas, além de utilizar todos os itens de segurança estabelecidos.

