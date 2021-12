Credenciamento de mototaxistas começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 12, o credenciamento de mototaxistas. Serão liberadas 2.218 autorizações para a exploração do serviço na capital baiana.

A documentação deve ser entregue na Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), nº 501, localizado no Vale dos Barris, até o dia 12 de junho.

As exigências de documentações podem ser conferidas no edital por meio da internet. Dentre elas, estão a cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em nome do interessado, cópia da Carteira de Habilitação na Categoria A, atestado médico de sanidade física e metal, emitido no máximo há 30 dias, CPF e Certidão Negativa Criminal.

