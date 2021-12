Credenciamento de mototaxistas começa na próxima segunda

Os interessados no credenciamento para atuação como mototaxistas poderão realizar a entrega da documentação à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) a partir da próxima segunda-feira, 29. A apresentação deve ser realizada na Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), localizado no Vale dos Barris, no período indicado para letra inicial do nome do interessado.

Para as pessoas de nomes iniciados com letras de "A" a "M", o período de entrega dos envelopes será de 29 de maio a 2 de junho, das 8h às 16h. Os nomes que iniciam com as letras de "N" a 'Z', os dias da entrega serão de 5 junho a 9 junho também de 8h às 16h.

Regras

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Secom), os interessados deverão seguir as regras do decreto municipal 28.278, de 22 de fevereiro, que estabelece que, para transportar passageiros, o motorista precisa estar habilitado na categoria A, no mínimo, há dois anos; a motocicleta deverá ter, no máximo, cinco anos de uso, máximo de 250 cilindradas, estar em nome do mototaxista e ser da cor amarela; utilizar todos os itens de segurança estabelecidos no decreto; e o motociclista deverá ter curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas.

Confira abaixo relação dos documentos exigidos pela Semob para realização do cadastro

Cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome do interessado

Cópia da Carteira de Habilitação na Categoria A,

Atestado médico de sanidade física e mental, emitido no máximo há 30 dias,

Certidão Negativa Criminal, entre outros

CPF

adblock ativo