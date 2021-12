Credencial para vaga especial é emitida em shopping

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida poderão solicitar credencial para uso de vagas especiais nos estacionamentos particulares e públicos de Salvador a partir desta terça-feira, 1º, no posto da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), instalado no Shopping Barra até dia 31.

Os interessados deverão levar cópia e original de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência recente, atestado médico (em casos de deficiência) e o Formulário de Solicitação de Credencial de Estacionamento Vaga Especial, disponível no site da Transalvador. A ficha deve ser preenchida via internet, impressa e assinada. A emissão da credencial é gratuita.

O posto funcionará de segunda a sexta, das 9h às 15h, sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O cartão é válido para todo o território nacional.

O órgão de trânsito chama atenção para o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que o uso irregular da credencial, a exemplo de empréstimo a terceiros, cópia, rasura e falsificação leva à suspensão ou cassação do cartão. Os motoristas que não respeitarem a vaga preferencial, estarão sujeitos a multa de trânsito no valor de R$ 53,21 e 3 pontos na carteira de habilitação pela infração.

adblock ativo