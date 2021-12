Credenciais para carro devem ser solicitadas

Os moradores das áreas localizadas no entorno dos circuitos do Carnaval de Salvador que até ontem não receberam, por meio do correio, as credenciais que autorizam a passagem de veículos pelas barreiras de tráfego podem fazer a solicitação do adesivo nos postos de atendimento dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Barra ou pelo e-mail transalvadornocarnaval@salvador.ba.gov.br.



Aqueles que moram nas avenidas Centenário, Oceânica ou Princesa Isabel, porém, devem esperar pelo menos até quinta-feira, conforme orientação da assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).



É que, segundo o órgão, um lote dos adesivos vermelhos e amarelos, correspondentes às áreas citadas, estão com entrega atrasada.



Caso os moradores dessas regiões não os recebam nesse prazo, devem fazer a solicitação e ir, imediatamente, à sede da Transalvador, nos Barris, retirar as credenciais.



Os outros casos, que não se encaixam nessa situação, já podem fazer essa solicitação e ir buscar o adesivo. Isso porque o prazo previsto para a entrega por meio de correspondência terminou na terça-feira, 3.



O órgão funciona durante a semana, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os documentos necessários, segundo o coordenador de atendimento da Transalvador para o Carnaval, Carlos Almiro, são o número de registro do IPTU, um documento oficial com foto e o CEP do imóvel.



Cerco à falsificação



Em casos de imóveis alugados, o inquilino deve apresentar o contrato de locação ou alguma correspondência atualizada, que prove a moradia dele no local.



Entre os dispositivos de segurança implantados no adesivo para evitar que as regras sejam burladas estão: o uso de papel couché frágil e pontilhado - que rasga ao ser retirado de um carro com o intuito de colocar em outro veículo - e uma holografia feita com lâmina prateada e brilhosa, que não é impressa em possíveis fotocópias da credencial.



O movimento nos postos dos shoppings e da sede da Transalvador foi tranquilo durante o dia de ontem.

