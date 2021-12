Credenciados paralisam e pacientes do SUS sofrem

A dona de casa Cláudia Francisca Silva, 44 anos, foi na manhã desta segunda-feira, 18, à Clínica Cato, no Largo da Vitória, acompanhar o filho Moisés Silva, 17, que teve um acidente doméstico e precisava de uma cirurgia no braço direito. Sua viagem foi em vão, assim como a de muitos outros que procuraram clínicas privadas credenciadas pelo Sistema Único de Saúde e encontraram os serviços suspensos.

Segundo os órgãos que representam as clínicas e hospitais, a paralisação iniciada nesta segunda e sem previsão de término decorre do não pagamento de dívida da prefeitura referente a novembro e dezembro passados, que é de R$ 14 milhões. Com a suspensão, a estimativa é de que mais de 20 mil procedimentos em geral deixem de ser realizados por dia nestas unidades.

Valores - O secretário municipal de Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, disse que o pagamento às unidades credenciadas referentes à prestação de serviços em janeiro deverá ser feito até o final deste mês. Segundo os órgãos que representam as clínicas, o valor a ser repassado referente a janeiro é de R$ 7 milhões. Este valor não foi confirmado pelo secretário.

Quanto à dívida relativa aos meses de novembro e dezembro passados, em torno de R$ 14 milhões, ainda não há previsão para pagamento, segundo José Antônio Rodrigues Alves. A diarista Maria da Conceição de Souza, 52, e a prestadora de serviços gerais Marinalva Oliveira, 52, encontraram parada a clínica Cato, na Liberdade.

Particular - A necessidade do atendimento ortopédico fez com que ambas optassem pelo serviço particular, no mesmo local. "Tenho um problema no braço direito e preciso me consultar regularmente. Não posso ficar sem esta consulta", declarou Marinalva.

Cláudia Francisca (citada no início da matéria), mãe de Moisés, que foi à Clínica Cato, no Largo da Vitória, esperou mais de 5 horas pela cirurgia não realizada no filho. "Ainda não temos previsão sobre o horário da cirurgia nem sei se será mesmo feita", afirmou ela à reportagem mostrando naquele momento que já perdia as esperanças de ver o filho atendido. O site da Associação de Hospitais e Serviços da Bahia é o www.ahseb.com.br

