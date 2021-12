Credenciados do SUS continuam parados

As clínicas e hospitais privados que também atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) decidiram manter a paralisação dos atendimentos, iniciada na última segunda-feira. De acordo com os órgãos que representam as clínicas e hospitais particulares, a paralisação decorre da dívida da prefeitura com as unidades.

Seus gestores exigem o repasse dos pagamentos de novembro e dezembro de 2012, estimado em cerca de R$ 14 milhões. Com a suspensão dos serviços, mais de 20 mil atendimentos e procedimentos deixam de ser realizados diariamente.

A Secretaria Municipal da Saúde, em nota, informou que desde a última quinta-feira, 21, já foram pagos R$ 17,5 milhões, referentes ao mês de janeiro passado, a todos os prestadores de serviços da rede complementar SUS, incluindo filantrópicos, clínicas particulares e entidades sem fins lucrativos.

Firmeza - Segundo a SMS, na próxima semana será pago o restante do faturamento da rede complementar referente a janeiro. Mas, o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), Marcelo Britto, apostou que, mesmo com este pagamento, o atendimento nas clínicas privadas continuará suspenso. "Vamos convocar uma assembleia para decidir se vamos ou não retornar. Até lá, os serviços continuam paralisados".

Quanto à dívida de novembro e dezembro passados, a SMS informou que não há previsão para pagamento. O secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, ressaltou que as clínicas privadas atendem cerca de 8% do volume total de atendimentos realizados pelo SUS em Salvador. E que 25% destes atendimentos são serviços de laboratórios de análises clínicas e outros 25% referentes a ortopedia.

Gestão anterior - Alves reiterou que as dívidas de novembro e dezembro são da gestão anterior e que não foram deixados recursos para que fossem efetuados os pagamentos.

Marcelo Britto voltou a afirmar que as clínicas não estão em greve: "Os serviços estão suspensos porque as unidades não têm capacidade operacional de atender os usuários do SUS", reiterou.

O vice-presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado da Bahia e Associação dos Hospitais, Eduardo Olivaes, disse que, devido aos impasses com a SMS, algumas clínicas decidiram não atender mais ao SUS.

