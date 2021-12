Creci forma 53 novos corretores de imóveis

Cinquenta e três novos corretores formados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA) receberam a carteira de habilitação profissional, nesta quinta-feira, 27, em cerimônia no Fiesta Convention Center, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Conforme o presidente do Creci-BA, Samuel Prado, para o corretor se credenciar, ele tem que participar do curso técnico em transações imobiliárias (TTI).

“Esse é o principal, mas o profissional pode fazer, também, o curso superior de gestão de negócios imobiliários, para que, após a aquisição do diploma, ele tenha o direito de requerer a inscrição no conselho e legalizar-se”, observou Prado.

O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, José Anselmo Lopes Cunha, esteve presente à solenidade e destacou a importância da formação de novos profissionais.

“É uma satisfação muito grande poder estar aqui, entregando as carteiras de corretores para mais uma turma, que, de certa forma, vai ajudar naquilo que é a missão da Caixa, a realização dos sonhos, que é a casa própria”, ilustrou.

“A Caixa é o principal agente do mercado financeiro do país, e o Creci tem a responsabilidade de formar profissionais para intermediar esses recursos junto à sociedade”, pontuou Lopes Cunha.

Robson Almeida, 42 anos, é radialista e, apesar de ter exercido a profissão há anos, optou por um ramo novo por acreditar nas “grandes opções que o corretor tem”. “É um mercado de grande alcance, o profissional tem várias opções no mercado de trabalho, podendo fazer bons negócios”, sinalizou ele.

Já com a carteira do Creci em mãos, o agora corretor acredita que as vantagens virão em breve: “Posso trabalhar com meu próprio negócio, sem precisar partilhar os lucros”.

