Creches de período integral têm mais demanda em Salvador

Na contramão do ensino fundamental em período integral no Brasil, que teve queda de 46,5% em relação a 2015, as creches municipais do país registraram mais matrículas neste do que no período parcial.

A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que publicou ontem dados preliminares do Censo Escolar no Diário Oficial da União.

Em Salvador, foram 4.512 matrículas no período integral contra 1.083 em período parcial. Ou seja, 80% dos pais que colocam os filhos em creches públicas preferem que as crianças passem o dia todo na instituição.

Essa tendência se repete no Brasil como um todo, embora com menor ênfase. No país, foram registradas 1.208.407 matrículas no sistema integral, contra 665.767 no parcial - varição menor do que 50%.

De acordo com a professora Marilene Betros, coordenadora-geral interina do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), isso reflete uma mudança social.

"Essa é uma situação específica das creches, por enquanto. As creches são uma necessidade social para as mulheres que precisam trabalhar e não têm com quem deixar seus bebês", disse.

Apesar do número de matrículas, Marilene disse que o total de creches em Salvador ainda é insuficiente. "Temos mais de cem mil crianças foras da creche. E precisamos melhorar a capacitação dos profissionais que cuidam desses bebês e, principalmente, o espaço das creches. Não dá para ser um local adaptado", cobrou a professora.

Já quando o assunto é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, Salvador e Bahia seguem a tendência nacional na preferência pelos turnos.

Fora da urbe

Apesar do censo não apresentar comparação com os anos anteriores, a procura por escolas na zona rural aumentaram nos últimos anos - quem garante é o subsecretário estadual de educação, Nildon Pitombo.

"Estamos presentes fisicamente em 150 municípios, mas com o sistema de transmissão de intermediação tecnológica chegamos a 21 mil estudantes em 414 localidades", disse.

O subsecretário citou o Projeto de Mediação Tecnológica (MTEC) como alternativa para chegar às zonas rurais de difícil acesso e permitir aos alunos que tenham acompanhamento escolar sem precisarem se deslocar até outro município.

"Fazemos a transmissão de Salvador em parceria com o Instituto Anísio Teixeira. No total são 110 turmas desde que começamos o programa, em 2013", disse. O subsecretário também comemorou as matrículas no Ensino de Jovens Adultos (EJA), que chegaram a 46.589 em Salvador.. "O aluno volta porque o conhecimento é exigido no mercado de trabalho e porque ele quer exercer o direito ao conhecimento", opinou.

