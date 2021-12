Crea lança nova cartilha de acessibilidade em evento

A nova edição da cartilha será lançada em evento gratuito promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia acontece na próxima terça-feira, 04, no auditório do Conselho. O evento vai acontecer as 14h. O evento vai ocorrer em homenagem ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é lembrado em 3 de dezembro.

Durante o evento será lançada a nova edição do guia prático para construção de calçadas que vai ser promovida pelo Grupo de Trabalho de Acessibilidade. O material será disponibilizado aos presentes e pelo site do Crea.

Durante o encontro vão ser realizadas palestras sobre os temas: Calçadas, Conectividade e Acessibilidade; Urbanização e Mobilidade Inclusiva. O guia está na terceira edição foi pensado como forma de orientar o poder público e a sociedade

