Crea-BA aponta irregulares na montagem do Festival de Verão

Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) encontraram irregularidades na montagem das estruturas do Festival de Verão de Salvador, durante uma inspeção realizada na manhã desta segunda-feira (14), no Parque de Exposições. A empresa All Led Locação de Painéis de LED Ltda, responsável pela montagem dos telões para o palco principal, não possui visto do Crea-BA para atuar na Bahia. Segundo o órgão, seus profissionais também não têm registro no Conselho.

Outra empresa notificada foi A Geradora - Locação de Equipamentos, responsável pela equipe de instalação dos geradores de energia do Festival, que também não está devidamente registrada no órgão.

Multa - Segundo nota enviada pelo Crea-BA, o eletrotécnico contratado por A Geradora, foi notificado e deve comparecer à sede do Crea-BA, dentro do prazo estabelecido por lei, para regularizar sua situação, sob risco de ser multado. A Geradora também deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para dar continuidade ao serviço, caso contrário receberá multa.



O engenheiro responsável pela instalação dos telões da brasiliense All Led informou à fiscalização do Crea-BA que só deve regularizar sua pendência na próxima quarta-feira (16), quando chegar a Salvador.



O Crea-BA informou que até o início do Festival, no dia 16 de janeiro, a equipe de fiscais voltará ao local para continuar a vistoria, além de verificar se os responsáveis pela montagem das estruturas já cumpriram as determinações.



Nos próximos dias, além das instalações elétricas, ainda serão vistoriados os responsáveis técnicos pelas estruturas metálicas e os equipamentos de sonorização e iluminação do evento.

