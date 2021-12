Cratera: sem previsão de normalizar o fornecimento de água

O fornecimento de água continua interrompido em 27 localidades de Salvador nesta terça-feira, 18, sem previsão de normalização do serviço. O abastecimento foi suspenso porque uma adutora da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) ficou exposta após as fortes chuvas que atingiram Salvador nesta segunda, 17, aumentar a cratera na BR-324, nas imediações de Porto Seco Pirajá.

Por conta do problema, foi necessário realizar um serviço emergencial de escoramento da tubulação. A assessoria da Embasa divulgou que até o final desta manhã, técnicos, que estão no local, teriam uma previsão de quando o serviço será finalizado e o fornecimento de água regularizado, mas até o momento a assessoria não divulgou esse prazo.

Rodovia - Além do abastecimento de água, a cratera complica o trânsito na BR-324, sentido Feira de Santana. O acesso a Porto Seco Pirajá e duas vias da BR-324 estão interditadas por conta do buraco, que surgiu no último dia 5 de junho. Um desvio foi criado no local, ocupando a via na direção contrária. Com isso, a BR-324 está com duas faixas em cada sentido.

Funcionários da concessionária Via Bahia, que administra a estrada, trabalham no reparo da pista. A previsão é que o serviço não seja finalizado antes do São João.

