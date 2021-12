Cratera que se abriu na Avenida Paralela é aterrada

A cratera que se abriu na Avenida Paralela, sentido Rodoviária, próximo à Grande Bahia, na manhã desta quinta-feira, 23, foi aterrada pela equipe técnica da Embasa no final desta tarde. Em nota, o órgão divulgou que " aguarda a chegada da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), para executar a repavimentação asfáltica do local".



Na quinta-feira, 24, a empresa fará uma inspeção por dentro da tubulação para identificar trechos rompidos. A intenção é recuperar a linha de recalque da rede de esgotamento sanitário sem necessidade de quebramento da via, que tem um intenso fluxo de veículos.



O trânsito na região ficou complicado durante toda o dia segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Duas das quatro faixas da via ficaram interditadas, e isso causou um congestionamento que chegou até o Posto 2. Segundo a Transalvador, no momento o tráfego no local flui normalmente.



O buraco foi provocado por uma tubulação de esgoto que cedeu no início da manhã de hoje.



