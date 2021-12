Cratera leva famílias a deixar moradias

Moradores da Boa Vista do Lobato tiveram de evacuar os imóveis às pressas, na manhã desta segunda-feira, 5, depois que um enorme buraco se abriu sob um imóvel localizado em cima do túnel do Corredor Transversal Alimentador I, que ligará a avenida Pinto de Aguiar à avenida Suburbana.

Orçada em R$ 1,2 bilhão - somado o Corredor Transversal II (Piatã-Águas Claras) -, a intervenção é uma via de 13 quilômetros, que começa em Patamares, passa pela avenida Pinto de Aguiar, se conecta com a avenida Gal Costa por um túnel, alcança Pirajá e termina no Lobato, na avenida Suburbana.

Por meio de nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) - que contratou o Consórcio Transoceânico Salvador (CTS) para executar a obra - informou que "ocorreu uma fuga de material sob o piso de uma casa na rua Osvaldo Martins de Castro".

Conforme o texto da mensagem, uma equipe da coordenação social do órgão providenciou a transferência da família dona desse imóvel para um local seguro, imediatamente após o ocorrido, no domingo.

Por medida de segurança, prossegue o conteúdo da nota, mais 12 famílias vizinhas foram transferidas para imóveis alugados.

Suspeitas

O líder comunitário Jota Augusto, de 45 anos, revelou que três explosões para abrir o túnel teriam provocado o buraco sob o imóvel. No entanto, oficialmente, as causas que levaram à ruptura do solo ainda estão sendo investigadas por meio do trabalho de geotécnica, informa a Conder.

"Até agora, não temos nenhuma informação concreta que nos dê a dimensão da situação", apontou o líder comunitário. "Estamos aguardando uma satisfação, pois a população toda está apreensiva, com medo de acontecer um desastre maior", completou Augusto.

Sob anonimato, um técnico que trabalha na obra informou ao A TARDE que há um tanque sob o imóvel atingido, cuja água já estaria vazando para o túnel. "Nós fomos até o túnel, acompanhados por técnicos, e vimos que a terra cedeu lá embaixo", disse Augusto.

Segundo a nota da Conder, foram instalados dispositivos para controle de recalques (fundações) em vários pontos ao redor do imóvel onde a terra cedeu. Conforme a nota, as leituras obtidas desde o domingo caracterizam estabilidade na camada do solo sobre o túnel.

Monitoramento

De acordo com a nota emitida pela Conder, o órgão, com a participação do CTS, "continuará monitorando todos os pontos de controle de recalque e está apta a intervir caso surja alguma outra anormalidade".

Ainda nesta segunda, conforme informou a Conder, técnicos especializados em escavações de túneis começaram a executar serviços no local para impedir qualquer nova fuga de material na rua Osvaldo Martins de Castro.

