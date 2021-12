Cratera impede passagem de carros em rua do Pau Miúdo

Uma cratera que ocupa quase toda a rua há três meses. Esta é a denúncia enviada pela leitora Samantta Muinos sobre a rua Eufrosina Miranda, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

Segundo Samantta, que mora no local com a mãe, de 70 anos, os veículos não conseguem trafegar pelo local. "Pago IPTU e IPVA, mas tenho que deixar o carro metros antes da minha casa. Ligo para a Sucop e eles falam que vão resolver e não aparecem. Estou vendo a hora do buraco engolir as casas", ressalta.

A foto enviada pela moradora mostra o tamanho do problema. A rua, segundo Samantta, é habitada por muitos idosos, que passam por dificuldades para chegarem às suas casas.

Apesar de ser uma via de tráfego moderado de veículos, não há nenhum bloqueio ou aviso sobre a cratera para os motoristas. "Os moradores chegaram a colocar um aviso, mas ele caiu no buraco. Dias depois um carro também caiu", revela Samantta.

A reportagem do Portal A TARDE solicitou uma explicação da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) sobre a situação da rua mas, até o fechamento da matéria, não obteve resposta.

