Cratera deixa trânsito interditado na avenida Jorge Amado

Uma cratera na avenida Jorge Amado, em Salvador, deixa o trânsito interditado no local, sentido Imbuí pela orla, na manhã desta sexta-feira, 7. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o cratera foi aberta no local nesta quinta, 6.

Com o acesso interditado, o trânsito na região está congestionado. A opção é seguir pela avenida Octávio Mangabeira até a avenida Simon Bolívar (Centro de Convenções).

Ainda de acordo com a Transalvador, a previsão de abertura do acesso à avenida Jorge Amado é até este sábado, 8. Ainda não se sabe o que teria causado a cratera.

Reparos no buraco podem deixar local interditado até este sábado, 8 | Foto: Divulgação | Transalvador

