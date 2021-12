Cratera de três metros surge em frente à Igreja de Santana

Uma cratera em frente à Igreja de Santana, no Largo de Santana, no Rio Vermelho, chama a atenção de quem passa pelo local na manhã desta quarta-feira, 11. O buraco surgiu durante a madrugada. Homens da prefeitura já trabalham no local, que foi isolado.

A cratera tem cerca de três metros de diâmetro e aproximadamente três de profundidade. A suspeita é que um encanamento tenha estourado e provocado o buraco.

Em nota divulgada à imprensa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) informa que "vistoriou na manhã de hoje um buraco no Largo de Santana, no Rio Vermelho, próximo à escultura de Jorge Amado e Zélia Gattai. Foi identificado que se trata de um problema na rede de esgoto, que tem cerca de 40 anos, sendo responsabilidade da Embasa".

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), por meio da assessoria de comunicação, por sua vez, informou que mandou uma equipe ao local para verificar a situação.

