Cratera de quase 4 metros deixa rua interditada em Brotas

Uma cratera com quase 4 metros de profundidade foi aberta na manhã deste domingo, 30, na rua Amado Coutinho, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Brotas.

O buraco foi causado pelo rompimento das tubulações das redes de água e de esgoto, que quebraram devido as fortes chuvas que caíram na madrugada deste domingo.

A equipe do Portal A TARDE procurou, na manhã desta segunda-feira, 31, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e, por meio da sua assessoria, informou que o órgão, juntamente com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), está empenhado para que a conclusão da obra aconteça no prazo de 15 dias.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a rua foi interditada para a realização do serviço e o acesso à UPA é feito pela avenida Dom João VI.

adblock ativo