CRA-BA festeja 50 anos com plantio de árvores

Cinquenta mudas de espécies nativas da mata atlântica foram plantadas, na manhã deste sábado, 30, pelo Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), como parte das comemorações no ano em que a profissão completa cinco décadas de regulamentação no Brasil.

O local escolhido foi a avenida Tamburugy, em Patamares, que recebeu mudas características do bioma restinga (conjunto de formações vegetais das áreas litorâneas), cujas espécies são mais adaptadas aos terrenos arenosos que compõem as dunas.

Presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim diz que o plantio, além do motivo comemorativo, visa atender ao compromisso socioambiental da entidade. O CRA-BA, prossegue Ibrahim, também integra os conselhos municipal e estadual de meio ambiente.

"Com essa iniciativa, estamos zelando pelos valores com os quais acreditamos, a exemplo de zelar pelo meio ambiente", disse e completou: "Cada muda representa um ano do cinquentenário da profissão no Brasil. Na Bahia, são 29 mil administradores regulamentados no Conselho".

Parceria

O subsecretário da Cidade Sustentável, José Saraiva, diz que a ideia da pasta municipal é promover ações semelhantes em parceria com as populações dos bairros da capital. "Aqui, foram plantadas espécies para esse tipo de solo. Nossa meta é plantar 100 mil árvores até o fim de 2016", aponta.

O síndico da Associação de Moradores da Alameda das Samambaias, Jorge Dantas, ressalta que a comunidade já abraçou essa prática. "O município nos orienta sobre o manejo correto das plantas", diz.

adblock ativo