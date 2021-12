Cozinheiro que matou colega de trabalho é preso

Após denúncia, a polícia prendeu o cozinheiro da churrascaria Boi na Brasa Grill, Adriel de Jesus Souza, o "Bodão", nesta terça-feira, 15. Ele é acusado de participar do assassinato, na segunda-feira, 14, do colega de trabalho João Moreira da Silva, responsável pelo fechamento do caixa do restaurante, que fica no bairro Guarani, na Liberdade. A Polícia Civil liberou a informação nesta quarta-feira, 16.

Investigadores da 2ª Delegacia Territorial (DT/Lapinha) receberam a denúncia que o cozinheiro encontrava-se no imóvel alugado pela churrascaria, na Ladeira do São Cristóvão, para abrigar seus empregados, e preparava-se para viajar. Flagrado no local, com mochila nas costas, pronto para fugir, ele foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime e revelou que outro empregado do estabelecimento também estava envolvido.

O churrasqueiro Antônio Marcos Petuba da Silva, o "Tutu", de 21 anos, que também teria participado do roubo seguido de morte e morava no mesmo imóvel da Ladeira do São Cristóvão, segundo a polícia, acusou o cozinheiro de ter planejado o assalto e matar o colega. Tutu fugiu para Arapiraca, em Alagoas, onde possui familiares.

João Moreira da Silva foi morto com pancadas desferidas com o uso de um botijão de gás. Uma parte da quantia roubada, pouco mais de R$ 1 mil, já foi recuperada. O restante do dinheiro teria sido levado por "Tutu". "Bodão" foi autuado em flagrante por latrocínio e encontra-se custodiado na 4ª DT/São Caetano.

