Cozinheira sofre descarga elétrica em Bompreço do IAPI

A cozinheira Eliana Raimunda de Jesus Oliveira sofreu uma forte descarga elétrica enquanto verificava alimentos no balcão do Bompreço da rua Conde do Porto Alegre, no bairro do IAPI, na terça-feira, 28.

Após o acontecimento, ela foi atendida no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

"O choque foi muito intenso! Uma amiga que estava comigo e meu filho procuraram o gerente do estabelecimento, que foi ignorante e chegou até a me ofender verbalmente", conta a cozinheira.

"No hospital, fizeram alguns exames e me deram um forte medicamento. Até hoje sinto dores nas costas e dormência no pé, mal consigo apoiá-lo no chão. Quero que a direção do mercado providencie um acompanhamento médico para mim, já que ainda sinto sequelas", pede Eliana.

Em nota, a assessoria do Bompreço esclareceu "que prestou toda assistência necessária depois do incidente. Após o atendimento realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe médica informou à empresa que a cliente estava bem. A rede ressalta que vem tentando entrar em contato com a cliente, através do numero fornecido por ela, mas sem êxito".

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com Eliana na manhã desta sexta, 31, mas ela negou a informação passada pela assessoria. " Em momento algum prestaram assistência médica para mim e nem me ligaram", afirmou.

