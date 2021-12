Coutos recebe a primeira unidade do projeto Escolab

A primeira unidade do projeto Escolab fica na rua da Lagoa, em Coutos, e foi entregue à população do subúrbio ferroviário, nesta quinta-feira, 30, pela prefeitura de Salvador. O centro integra o projeto Escolab - Escolas Laboratórios, que oferece educação em tempo integral a cerca de 600 estudantes da rede municipal de ensino.

O projeto é uma parceira da prefeitura com a empresa Google, possibilitando aos estudantes acesso à educação com foco na utilização de tecnologias, experimentações e inovações. A unidade atenderá no contraturno quatro escolas da região: Colina do Mar, Alto de Coutos, Oito de Maio e Cid Passos.

"O centro vai dar aos alunos a oportunidade de utilizar o espaço para ter contato com o projeto que visa ao protagonismo, à experimentação e à criatividade", explicou a secretária municipal da Educação , Joelice Braga.

Importância

Para a auxilar de classe Tatiane Caroline, 36 anos, mãe da pequena Naila Fernandes, 4, e moradora de Paripe, a Escolab facilita a vida de mães que trabalham: "O espaço é importante para mães que passam o dia todo fora de casa, além de oferecer para as crianças a chance de ter acesso a várias ferramentas importantes para o aprendizado", disse.

Cada unidade também terá um núcleo social, com parceria da Secretaria Municipal da Saúde, destinado ao atendimento educacional especializado de crianças consideradas "superdotadas".

adblock ativo