Costa Azul: Polícia espera divulgação de retrato falado

A polícia aguarda a divulgação do retrato falado dos suspeitos de terem matado a servidora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Selma Barbosa Alves, de 53 anos. De acordo com a titular da 9ª Delegacia (Boca do Rio), Rogéria Araújo, policiais foram ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta manhã verificar se as imagens estão prontas.

Os retratos serão realizados com base no depoimento do proprietário de um veículo utilizado pelos criminosos para chegar no bairro de Costa Azul, onde Selma foi abordada. O homem foi roubado em Itapuã. Câmeras de segurança também filmaram a ação dos assaltantes no Costa Azul.

A delegada Rogéria Araújo, que preside a investigação, disse que os bandidos ainda não foram identificados.

O corpo de Selma será enterrado em Natal, no Rio Grande do Norte, mas amigos vão realizar uma celebração nesta terça no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

