Cosme de Farias recebe caravana do Energia com Cidadania

Os moradores do bairro de Cosme de Farias, em Salvador, recebem a partir desta quinta-feira, 26, a caravana do Energia com Cidadania, projeto da Coelba para facilitar o acesso dos consumidores a serviços como uso consciente de energia elétrica, inscrição no programa social Bolsa Família e cadastro de Conta Caixa Fácil. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba e já passou por 21 bairros da capital.

Os interessados devem comparecer durante a semana na avenida Bonocô, próximo ao viaduto do metrô, das 8h às 16h30, para os serviços de energia e os oferecidos pelos parceiros do projeto. Aos sábados, o horário de funcionamento é das 8h às 12h, apenas para os serviços da Coelba.

Até o dia 5 de julho, o público presente no local onde o caminhão ficará estacionado pode se informar sobre o uso racional e seguro de energia elétrica através de palestras com meia hora de duração, antes de realizar os serviços oferecidos no Espaço Interativo. Ao final do atendimento, ganharão lâmpadas fluorescentes compactas.

Além disso, trinta agentes farão visitas de campo na residência de moradores, para orientações sobre como melhorar o consumo e o pagamento da conta de luz, de acordo com o perfil de cada cliente.

Doação de geladeiras e lâmpadas - Os consumidores do bairro que forem visitados pelos Agentes Coelba ou que negociarem débitos com a concessionária no caminhão poderão se inscrever no projeto Nova Geladeira - Doação e trocar o refrigerador usado por um novo, com Selo Procel A de economia de energia.

Para participar, o cliente precisa estar cadastrado na Coelba com o benefício da Tarifa Social de Energia, não ter débitos com a Coelba e apresentar consumo médio dos três maiores meses do ano igual ou acima de 80 kWh/mês.

