Cosme de Farias: morte de suposto traficante fecha comércio

A morte de Sandro Ferreira Ventura Junior, apontado como um dos líderes do tráfico em Cosme de Farias, impôs mais um dia de muita apreensão a moradores e comerciantes do bairro na tarde desta segunda-feira, 11.

Ameaças de toque de recolher voltaram a circular menos de uma semana após criminosos intimidarem a população com armas e mensagens pelo WhatsApp. A sensação de normalidade, entretanto, foi restabelecida no início da noite, após operação de homens da 58ª CIPM (Cosme de Farias).

As incursões tiveram apoio da Operação Apolo, Operação Gêmeos, Batalhão de Choque, Rondesp Atlântico e Grupamento Aéreo (Graer). O reforço no policiamento também permitiu a reabertura do comércio e a presença de pessoas na rua.

Segundo a PM, Sandrinho, de 22 anos, acabou baleado em um confronto com uma guarnição da Rondesp Atlântico, por volta das 23h40 do último domingo, 10. A viatura diz ter sido informada pela unidade de inteligência de que Sandrinho transitava naquelas imediações com comparsas armados em um Fiesta preto.

A equipe, então, fez um cerco para tentar prender os suspeitos, mas eles conseguiram fugir em direção ao Engenho Velho da Federação. Na perseguição, de acordo com a versão oficial, os suspeitos atiraram contra os policiais. "Na tentativa de abordagem dos acusados, os militares foram recebidas a tiros. Houve revide, sendo alvejado um indivíduo conhecido como Sandrinho, que, levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), não resistiu", informou a PM, em nota.

Na sequência, os PMs prenderam o casal Daisiane Pita Brito e George da Silva de Jesus, o Mad Max. Ainda segundo a corporação, o grupo portava um revólver calibre 38, com seis munições do mesmo calibre - sendo quatro deflagradas e duas intactas -, uma corrente de ouro, uma chave de veículo, um aparelho celular e um carregador de pistola .40.

Ficha longa

Sandrinho tinha uma extensa ficha. Segundo a Polícia Civil, ela já esteve preso por homicídio e tráfico de drogas. No comando da venda de drogas, Sandrinho teria atuação nas regiões de Brotas e Cosme de Farias. Em 2014, a reportagem de A TARDE noticiou a participação dele no assassinato da líder comunitária e candidata a vereadora Cleonice Cardoso dos Santos, 56, ocorrido em janeiro daquele ano.

Na ocasião, dois de seus comparsas morreram em confronto com policiais civis e militares, em Camaçari. Além dele, mais sete integrantes do bando acabaram presos. Entre os mais procurados à ápoca, estava o líder do grupo, Tiago Guimarães Pinto, o Titanic, mentor do atentado que matou o menino Kauã, de 1 ano e 10 meses dois dias antes, na localidade do Alto do Cruzeiro.

Sob anonimato, moradores da região afirmam que Sandrinho é sobrinho de um traficante conhecido como Inglês, cuja atuação seria no Matatu de Brotas e em Cosme de Farias. "Se cai um, aparece outro", comentou um morador.

