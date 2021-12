Cortejo reforça importância de expressões populares na Lavagem de Itapuã

O trecho da música “Tarde em Itapuã” (Vinicius de Moraes e Toquinho) que diz “Passar uma tarde em Itapuã/ Ao sol que arde em Itapuã” resumiu o clima da tradicional lavagem do bairro ao longo do cortejo.

Por volta do meio-dia, o tempo ensolarado era o ambiente perfeito para a saída dos blocos tradicionais, que tiveram como ponto de partida a praia de Placaford.

Cerca de 17 atrações integraram o cortejo, que trazia uma mistura de fé e folia. Mais cedo, as ruas do bairro foram tomadas pelas baianas ao longo da Avenida Octávio Magabeira. A tradicional Baleia Rosa, também, fez parte do cortejo, além de moradores e turistas. O compositor Juca Chaves foi o homenageado desta edição.

A batida do timbau e do atabaque anunciava a saída do bloco Afro Chabisc. Reunindo moradores da região e participantes dos projetos sociais da entidade, o bloco levou músicas autorais para o repertório. A ala de dança afro atraia o olhar do público.

De acordo com o presidente do Chabisc, Valentino Clemente, conhecido como Capenga, durante 20 anos ele participa da Lavagem de Itapuã. “Temos responsabilidade com a juventude e com as crianças. Mantemos o trabalho social com muito esforço e trazemos para o cortejo tudo o que é feito lá”, diz.

Madrugada

Antes mesmo de amanhecer, Itapuã já estava em festa. O Bando Anunciador, grupo formado por percussionistas e moradores, percorreu as ruas do bairro. Por volta das 6h, uma missa foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã. Logo em seguida, as baianas levaram flores e água de cheiro para lavar a escadaria do templo.

Com 113 anos de tradição, a Lavagem ganha novos seguidores como a costureira Ana Santos, 61. “Cheguei cedo para a missa e tomei um café reforçado para aproveitar bastante o dia. Estou admirada com a festa”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

