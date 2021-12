Cortejo marca o Dia Nacional da Poesia em Salvador

Em comemoração ao 172º aniversário do poeta Castro Alves e do Dia Nacional da Poesia, será realizado um cortejo, na quinta-feira, 14. A concentração vai ocorrer na Praça da Piedade, às 8h30, e vão seguir em direção à Praça Castro Alves.

A parada do cortejo será no Relógio de São Pedro e vai contar com participação da Fanfarra do Colégio Ypiranga Recital Itinerante.

Às 10h os participantes irão promover um abraço coletivo ao Monumento à Castro Alves, seguido do canto de 'parabéns' e distribuição de fatias de bolo. Tudo isso com grupos recitando poemas do autor homenageado e poemas autorais.

adblock ativo