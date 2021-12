Cortejo em comemoração ao 2 de Julho tem início em Salvador

O cortejo em comemoração à Independência da Bahia teve início por volta das 9h30 desta terça-feira, 2, no Largo da Lapinha, em Salvador. O desfile começou após a execução do hino ao Dois de Julho e o hasteamento da bandeira do Brasil por autoridades como o governador Jaques Wagner e o prefeito ACM Neto.

O cortejo seguirá agora por ruas do Centro da cidade em direção à Praça Municipal e ao Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Os festejos começaram com uma alvorada de fogos, por volta das 6 horas, no Largo da Lapinha. Cerca de uma hora depois, o caboclo e a cabocla, símbolos da Independência da Bahia, já haviam sido posicionados para o início do desfile.

No período da tarde, haverá o hasteamento da bandeira da Bahia no Forte São Marcelo e uma homenagem da Câmara Municipal aos heróis da Independência. O cortejo, então, seguirá para o Campo Grande. A previsão de chegada dos carros emblemáticos e das autoridades ao bairro é por volta das 16h30. No percurso haverá uma saudação ao caboclo e a cabocla em frente à Biblioteca Anísio Teixeira, na Ladeira de São Bento.

Os festejos serão finalizados com a execução do hino nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Militar. Também haverá a colocação de coroas de flores no monumento ao Dois de Julho, pelas autoridades presentes.



