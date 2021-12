Cortejo do Dois de Julho é marcado por manifestações sociais

Os festejos em comemoração ao Dois de Julho começaram logo no início da manhã desta quarta-feira, 2, com uma alvorada de fogos, por volta de 6h, no Largo da Lapinha. Às 9h30 foi dada a largada para o Cortejo Cívico, com destino à Praça Municipal.

A celebração é marcada por diferentes tipos de manifestações, não apenas partidárias, mas também populares e religiosas. Entre elas estão grupos de evangélicos e defensores do meio ambiente, mas também há lugar para os trabalhadores que protestam por melhorias.

Os funcionários da empresa ARM, que presta serviço terceirizado para a operadora de telefonia móvel Oi, aproveitaram o movimento para reivindicar melhores condições salariais.

Segundo o diretor social do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações da Bahia (Sinttel), Roque Silva, os profissionais pararam as atividades para realizar a manifestação no Dois de Julho. "A Oi concedeu apenas 6,7% de reajuste sobre o salário de R$ 734, e a categoria reivindica o piso de R$ 1.500", explica.

