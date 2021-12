Corte de árvores na av. Tancredo Neves está dentro das normas, diz prefeitura

Após denúncias de corte de árvores feitas por moradores da região da Tancredo Neves, próximo ao Salvador Shopping, técnicos da Prefeitura foram ao local, na manhã desta segunda-feira, 25, e informaram que a retirada está de acordo com as normas do município.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que, após a vistoria, foi verificado que o corte das árvores, que aconteceu no sábado, 23, está em conformidade com a Autorização de Supressão de Vegetal (ASV).

O documento, emitido pelo órgão, autoriza o corte de cinco árvores - quatro mangueiras e uma munguba , com algumas condicionantes, entre elas a compensação com o replantio de 35 árvores. Além disso, a remoção deve ser realizada por um técnico.

A ASV foi concedida com base na Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, na Lei Municipal nº. 9186 de 29 de dezembro de 2016, na Lei Municipal Nº 8.915/2015, no Decreto Municipal nº 29.921/2018 e na Lei Municipal 9.187/2017 que dispõe do Plano Diretor de Arborização Urbana.

