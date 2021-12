Corrida reúne 2,5 mil pessoas em Salvador

A corrida Disney Magic Run reuniu 2,5 mil pessoas, dentre crianças e adultos, na sua primeira edição em Salvador, neste domingo, 18. Os participantes puderam ir fantasiados e receberam premiações especiais.

Fizeram parte da ação, além da crianças, adulos, corredorese e iniciantes na prática de atividade física. Os três vencedores da competição de 6 km, na categoria feminina e masculina, irão para a edição 2016 em São Paulo.

O primeiro a cruzar a linha de chegada foi André da Conceição Santos aos 18 minutos e 12 segundos. Depois, o segundo colocado foi Gilson Pereira Borges, com 19 minutos e 24 segundos e o terceiro foi Jairo Carvalho Alvez, com 19 minutos e 39 segundos.

Na categoria feminina, a campeã foi Tatiane Pereira de Souza, com a marca de 22 minutos e 8 segundos. O segundo melhor tempo ficou com Ana Coelho, com 26 minutos e 40 segundos. Já a terceira foi Penéllope Bárrios Andrade, com 26 minutos e 58 segundos.

Foram duas opções de percurso: uma de 6 quilômetros para maiores de 16 anos e a caminhada de 2 quilômetros para as famílias. A corrida aconteceu no entorno do Shopping Bela Vista.

Em 2015, o evento passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Depois da capital baiana, a Disney Magic Run será realizada em Brasília, no dia 25 de outubro.

