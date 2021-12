Motoristas e motociclistas fizeram fila na manhã deste sábado, 26, no Posto Escola BR, localizado no bairro do Stiep, em Salvador, na tentativa de abastecer os veículos.

Entretanto, o estabelecimento tem fornecido combustíveis somente para carros oficiais, como viaturas e ambulâncias. O grande número de veículos da Polícia Militar durante a manhã chamou a atenção dos motoristas que passavam pelo local, que reivindicaram o direito de abastecer.

A situação já havia se repetido na tarde desta sexta-feira, 26, quando a fila de veículos causou lentidão no trânsito das avenidas Professor Magalhães Netto e Tancredo Neves.

Nesta sexta, todos os 2.800 postos de combustíveis do estado já estavam sem abastecimento, segundo informações do Sindicato de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis). A situação é consequência da mobilização nacional dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (Sinposba), Antônio Lago, a falta de abastecimento alterou a rotina dos postos. "De certa forma, houve excesso de demanda, que não é previsto quando acontece um caso desse, de crise institucional e política que nosso país vive. Isto afeta todos os trabalhadores, que estão sofrendo com essa falta de respeito com a sociedade", diz.

O sindicalista denuncia ainda a situação por qual passa a categoria durante esta mobilização dos caminhoneiros e a consequente redução no estoque de combustíveis dos postos. "A empresa sabe que tem a obrigação legal de cumprir o que manda a constituição federal e pagar em dia o salários dos trabalhadores, inclusive os beneficios. O trabalhador (dos postos) não é culpádo por este movimento, que é o resultado de uma situação que o país está vivendo".

Corrida por combustível gera fila e protesto em posto no Stiep | Foto: Divulgação/ATarde

