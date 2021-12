Corrida Insana será realizada pela primeira vez em Salvador

No próximo sábado, 6, Salvador recebe pela primeira vez a Corrida Insana. Com mais de 30 opções de largada, o evento, que será realizado na Arena Fonte Nova, é composto por uma corrida repleta de obstáculos infláveis e desafios que estimulam crianças, amigos e familiares que curtem uma programação divertida ao ar livre.

Para esta edição, as novidades serão obstáculos que envolvem água e jatos de espuma ao longo do percurso. A partir das 8h, novas saídas ao longo do percurso na Arena estarão intercaladas a cada 10 minutos, com opções de horários até as 11h30.

O valor da inscrição varia entre R$ 59 e R$ 109 (valores individuais) e os ingressos podem ser adquiridos no site do evento. O kit será composto por camiseta, bandana, medalha e número de identificação. Este ano, a camisa dos competidores conta com um tecido de proteção contra raios ultravioletas.

Jatos de espuma serão uma das novidades do evento este ano

