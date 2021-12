Em sua 4ª edição, a Corrida Colorida do Martagão Gesteira coloriu as ruas do Jardim de Alah neste domingo, 28. Os dois mil kits da corrida esgotaram e participantes de todas as idades - vários com seus animais de estimação - percorreram os 4 km do percurso. O evento terá 100% da renda revertida para a instituição filantrópica. Antes da corrida oficial, uma largada simbólica foi feita por um grupo de crianças que são pacientes do Martagão.

A importância da realização de eventos como a Corrida Colorida, explica Maurício Martins, presidente do conselho da Liga Álvaro Bahia - que mantém o hospital -, vem principalmente da ajuda que essa arrecadação dá para o custeio do hospital. “É incrível o quanto a população se prontifica a ajudar ao hospital, é essencial que as pessoas saibam o quanto isso é importante para que possamos continuar com esse trabalho", diz ele.

"O Martagão atende 100% pelo SUS, então precisamos de eventos como esse e doações para nos manter. Hoje as doações representam entre 6% e 7% da arrecadação e precisamos chegar entre 15% e 20% para poder ter uma vida saudável financeiramente”, completa.

Corrida em prol do Hospital Martagão Gesteira colore as ruas de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

